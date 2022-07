Leer alles over kant op het Internationale Kantklosfestival

BOECHOUT Inwoners kunnen hun ideeën geven over heraanleg pleintje Kardinaal Sterckx­straat

Het pleintje in de Kardinaal Sterckxstraat is dringend aan vernieuwing toe. Via het online participatieplatform van Boechout kunnen omwonenden zelf hun inzichten geven over mobiliteit, groen, open ruimte en de te gebruiken materialen.

19 juli