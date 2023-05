Laat je fiets graveren op zaterdagmarkt

Ontdek hoe de landbouw evolueerde in de streek van Kapellen

De Landelijke Gilde van Kapellen organiseert van 15 tot en met 26 mei een expositie in erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen, naast feestzaal LUX in Kapellen. De tentoonstelling ‘Landbouw in evolutie... Waar komt de melk vandaan?’ vertelt de agrarische geschiedenis van de streek aan de hand van foto’s en documenten.