Kroegbazin opent eigen dartswinkel: “In mijn café is de sport razend populair”

Darts is bijzonder ‘hot’ in Schoten. Na een dartsschool heeft de gemeente nu ook een dartswinkel. ‘Dartstime’ op de Paalstraat wordt gerund door niemand minder dan Christine ‘Chrisje’ Lomry (52), die ook het café Den Ouwen Tijd in Schoten uitbaat.

De hype van darts in ons land is grotendeels te danken aan ‘Dancing Dimi’. In september van vorig jaar heeft Dimitri Van den Bergh samen met zijn broers en vader de dartsschool ‘DNE’ (‘Darts Never Enough’) opgericht in Schoten. Dat opleidingscenter heeft zijn uitvalsbasis in sporthal Vordenstein.

Biljart maakt plaats voor darts

De Antwerpse familie Van den Bergh komt ook regelmatig een pijltje gooien in ‘Den Ouwen Tijd’ op de hoek van de Verbertstraat en de Victor Adriaenssensstraat. Daar staat Christine Lomry achter de toog. Zij heeft het darten in haar kroeg zien opkomen. “Door corona mocht een tijdlang niet gebiljart worden. Dan zijn de klanten beginnen te vogelpikken op die ene blok in mijn café. Al snel stonden er drie”, vertelt ‘Chrisje’. “Intussen spelen twee clubs competitie in mijn café. En ook vanuit het café zelf is een club aan het opstarten. Elke zaterdag en zondag zijn hier wel tornooien. Ook topper Brian Raman komt hier iedere week.”

Quote Beginners, gevorder­den én experts vinden hier wat ze nodig hebben Christine Lomry, Zaakvoerder van Dartstime

Onlangs kreeg Christine te horen dat een klein pand in het galerijtje op het begin van de Paalstraat in Schoten leeg was komen te staan. Ze greep de opportuniteit een eigen dartswinkel te openen. Die shop biedt een uitgebreid arsenaal aan pijltjes, ‘dart flights’ (vleugeltjes) en borden. Ook de officiële pijlen van Belgische topspelers zoals Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zijn te verkrijgen. Die van grote namen waaronder Dave Chisnall (‘Chizzy’), Peter Wright (‘Snakebite’) en Dirk van Duijvenbode (‘Aubergenius’) hangen eveneens in de winkel. “Beginners, gevorderden én experts vinden hier wat ze nodig hebben.”

Workshops

Omdat Christine haar café wel blijft openhouden, zal ze in de namiddag afgelost worden door specialisten ter zake zoals Brian Raman himself. Zij zullen een professionele uitleg verschaffen over de producten. Raman zal net als Kevin Belmans en Dimitri’s papa Chris regelmatig workshops geven bij Dartstime. “Ik heb wel een vermoeden dat mijn winkel goed gaat draaien. In de buurt heb je niet echt veel aanbod qua darts. Dan moet je al naar Sint-Job of Antwerpen.”

Dartstime, Paalstraat 8-10 in Schoten. Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 10-18u. Dinsdag & donderdag: 10-20u. Zondag gesloten. Meer informatie & binnenkort webshop via www.dartstime.be.

Ook de officiële dartpijlen van bekende Belgische spelers zijn te koop

Dartstime

De officiële pijlen van heel wat bekende darters uit de hele wereld zijn te koop bij Dartstime

Originele muurdecoratie bij Dartstime

Dartstime heeft woensdag de deuren geopend op de Paalstraat in Schoten

Een groot aanbod aan 'dart flights'

