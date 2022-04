Koppel wil gewezen arts bedanken: “Onschuldig advies op restaurant heeft leven van ons zoontje gered”

SchotenNick en Natalia Peeters uit Schoten zijn op zoek naar de reddende engel van hun 2,5-jarig zoontje Liam. Op restaurant adviseerde een man met medische achtergrond vorige week zaterdag het bloed van hun kind te laten onderzoeken, omdat hij vond dat het jongetje nogal bleek was. Onderzoek toonde aan dat hij effectief een acuut tekort had aan rode bloedcellen. De ouders willen de tot op heden onbekende senior graag bedanken. “We beseffen maar al te goed dat het heel anders had kunnen uitdraaien zonder zijn raad”, zegt papa Nick.

Op zaterdag 23 april kwam het koppel de vijftigste verjaardag van Natalia’s mama vieren in Brasserie Ciconia op de hoek van de Horstebaan, Vordensteinstraat en Kopstraat. “Ons zoontje van tweeënhalf jaar kon zoals gewoonlijk niet echt stilzitten. Hij maakt graag contact met mensen. Aan een tafeltje stond hij te kijken en lachen naar een ouder koppel. Toen ik hem ging halen, kreeg ik de opmerking dat we het bloed van ons zoontje eens moesten laten controleren, omdat zijn huid zo bleek zag. Eerst had ik daar niet zo’n aandacht voor. Liam heeft sowieso een bleke huid.”

“Wanneer onze zoon er een tweede keer langsliep, merkte de man op dat Liams oogballen spierwit waren, terwijl de aders normaal doorbloed moeten zijn. Hij wilde zich niet opdringen en ons niet ongerust maken, maar adviseerde ons vriendelijk eens bloed te laten trekken en zijn hart te laten controleren. Toen ik vroeg of hij een arts was, antwoordde zijn vrouw dat hij dat geweest was.”

Twee bloedtransfusies

De dag erna begonnen Liams ouders toch na te denken. “Hij kon lange wandelingen minder goed aan en zijn middagdutjes waren wat langer. Misschien had hij een tekort aan vitamine of ijzer. Aangezien ik maandag vrij was, ging ik met hem naar de kinderarts, die bloed trok. We kregen ‘s middags telefoon dat we naar de dichtstbijzijnde spoedafdeling moesten voor bijkomend onderzoek. Daaruit bleek dat zijn bloed sterk afwijkende waarden vertoonde. Het was vrezen voor leukemie. We kregen dinsdagnamiddag de definitieve uitslag. Het bleek om acute armoede van rode bloedcellen te gaan. In februari heeft hij een griepje gehad. Blijkbaar is de productie sindsdien volledig stilgelegd. Dat kan, want rode bloedcellen leven ongeveer drie maanden. Het gaat heel geleidelijk aan. Buiten slaperigheid en vermoeidheid hebben we weinig opgemerkt.”

Quote Elk moment had het kunnen omslaan en had ons kind in een coma verzeild kunnen raken of nog erger. We zijn de man eeuwig dankbaar Nick Peeters, Papa van Liam

Liam kreeg dinsdag een eerste bloedtransfusie. “Hij werd meteen minder bleek. Zijn lippen kregen meer kleur en ook zijn wangetjes werden rood. Woensdag volgde de tweede bloedtransfusie. ‘s Avonds mochten we het ziekenhuis verlaten.”

Eens het gezin thuis terug in haar plooi was gekomen, drong het belang van de raad op restaurant stilaan door. “Het onschuldig advies heeft het leven van ons zoontje gered. Hij had een bloedwaarde van 4, terwijl het minimum op 8,5 ligt. Elk moment had het kunnen omslaan en had ons kind in een coma verzeild kunnen raken of nog erger. We zijn de man eeuwig dankbaar.”

Trakteren

De ouders zouden hem graag bedanken, al weten ze niet wie hij is. Ook de uitbater van Brasserie Ciconia heeft er het raden naar. “Het koppel is gewoon iets komen drinken. Er was geen reservatie. Het was ook heel druk. We gaan dit weekend de camerabeelden eens bekijken”, zegt hij. “Tot op heden weten we niet wie ons daar in de vroege avond dat advies gegeven heeft. We hebben al wel veel tips gekregen, maar dat heeft nog niet de juiste persoon opgeleverd. Het zou een huisarts, maar misschien ook een verpleger of chirurg geweest kunnen zijn. Hopelijk kunnen we hem vinden. We willen hem en zijn vrouw graag trakteren op een dinertje, zodat ze onze dankbaarheid ervaren voor wat hij gedaan heeft.”

Wie weet of denkt te weten wie de man is, kan een mailtje sturen naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be. Onze redactie geeft de informatie door aan de ouders van Liam.