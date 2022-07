Kom op 12 augustus meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

Antwerpen/Aartselaar/Schelle/Hemiksem Ronny Sigo van rockband The Jokers op 76-jarige leeftijd overleden: “Zelfs in zijn laatste jaren speelde hij gitaar als de beste”

De Antwerpse muzikant Ronny Sigo is op 76-jarige leeftijd overleden. Sigo was in de jaren 60 leadgitarist bij de bekende rock-‘n-roll-formatie The Jokers, waarmee hij verscheidene hits scoorde, en werkte in de loop der jaren nog samen met onder meer Willy Sommers en Zjef Van Uytsel. Tussendoor maakte hij zelfs een uitstapje naar de Nederlandstalige rap.

