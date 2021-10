Koen Wauters zingt mee in album voor verongelukt fietsstertje Loes: “Wil er niet aan denken dat dit mij als papa overkomt”

SchotenDe opnames van het album ‘Voor Loes’ als eerbetoon voor het verongelukt fietsstertje Loes de Laat (7) uit Schoten zijn volop aan de gang. Koen Wauters, Ruth Beeckmans en de klasgenootjes van het meisje kwamen donderdag de emotionele single ‘Eenhoorn’ inzingen. Ook papa André, mama Nathalie, zus Ella en broertje Lenn zullen in het nummer te horen zijn. “Het verdriet en gemis blijven even groot, maar het is belangrijk ermee proberen om te gaan”, zegt papa André (38). “Daarbij kan muziek ons helpen.”

“Ik ben een paard met een hoorn op het hoofd. En ik besta, ook als jij niet echt gelooft. Ik ben de droom die nooit sterven zal. Ik ben de lijm tussen de scherven, want ik ben een paard met een hoorn op het hoofd, de vlam die nooit meer dooft. De vlam die nooit meer dooft.” Zo klinkt het refrein van ‘Eenhoorn’. De ontroerende single verwijst naar het fabeldier waar Loes zo verzot op was. “Ze hield van roze, alles wat blinkt of glitter en glamour is”, glimlacht André.

Het werd een symbool van rouw en medeleven nadat Loesje in februari om het leven kwam in Schoten. Ze was samen met haar mama, grote zus en broertje op weg naar school met de fiets. Ze wilde de baan oversteken, maar belandde onder een pick-up met aanhangwagen.

Volledig scherm Loes de Laat © Photo News

In muziek omzetten

Het tragisch ongeval maakte veel los in Schoten en omstreken. “Kort na het overlijden van mijn dochter voelde ik een sterke drang om alles in muziek om te zetten”, vertelt papa André. Hij is preventieadviseur van beroep, maar is als saxofonist sterk verankerd in de muziekwereld. “Ik wilde dat samen doen met andere muzikanten die me nauw aan het hart liggen.”

Quote Haar klasgenoot­jes hebben het nog moeilijk. Een les over verkeer geven ligt bijvoor­beeld nog gevoelig Juf van derde leerjaar

Zo ontstond het idee voor een tastbare cd. Hij kreeg meteen steun van zijn band, die hij eerder familie dan vrienden noemt. Ook acteur-artiest en persoonlijke vriend Marijn Devalck twijfelde geen seconde. Zanger-muzikant Jean Bosco Safari, die zelf in Schoten woont, wilde ook met alle plezier meewerken. Na een persoonlijk steunberichtje kwam André ook in contact met Schotense actrice-presentatrice Ruth Beeckmans. Ook zij wilde zich engageren.

Bewust van gevaren

Via Beeckman rolde ook populair zanger Koen Wauters ermee in. “Het is een triest, pakkend verhaal waar op een zo mooi mogelijke manier wordt mee omgegaan. Het ongeluk was me via de media al bekend toen Ruth me vroeg mee te doen. Ik heb dan ook niet getwijfeld, want het is een zeer mooi project. Zelf ben ik ook papa. Ik mag er niet aan denken dat dit mij overkomt. Jammer genoeg heeft mijn goede kameraad Pascal Feryn (waar Wauters al verschillende rally’s in Dakar mee gereden heeft, red.) het wel moeten meemaken, want zijn zoon Maxim kwam (in 2016, red.) om in een verkeersaccident.”

Als fervent rallypiloot heeft Wauters tot 2012 dikwijls deelgenomen aan Parijs-Dakar. Of hij op de gewone weg een snelheidsduivel is? “Ik ben mijn rijbewijs een paar keer kwijtgespeeld, maar daardoor ben ik een rustigere chauffeur geworden. Drinken of sms’en achter het stuur doe ik sowieso niet. Ik ben me bewust van de gevaren. Verkeersboetes krijg ik nog maar zelden.”

“Koen Wauters zal heel het project wellicht een lift geven, zodat de boodschap dat muziek troost en verbindt nog wijder verspreid kan worden”, aldus André. “We moeten proberen vooruit te kijken en nog van het leven te houden. Muziek zorgt voor een extra dimensie.”

Volledig scherm Koen Wauters met enkele van de klasgenootjes van Loes © Klaas De Scheirder

Niet evident

Het album wordt een combinatie van zelfgeschreven singles en bestaande nummers die herwerkt worden. “Daartussen zitten liedjes die belangrijk zijn voor ons belangrijk zijn en dat ook voor ons Loes op een bepaald moment in haar leven geweest zijn”, vertelt André. In twee van de nummers zingt papa André zelf mee. In vele van de andere liedjes speelt hij saxofoon. Het centrale nummer luidt ‘Eenhoorn’, dat geschreven werd door Schotenaren Guillame Van der Stighelen en Jean Bosco Safari, die het nummer ook mee zingt. De stemmen van Koen Wauters, Ruth Beeckmans en eenentwintig van Loes’ klasgenootjes uit het derde leerjaar van de Burgemeester Marnixschool geven de single nog meer kleur. “Een zeer mooie tekst”, vindt Wauters. Ook de papa, mama, zus en broertje doen mee. “Zo herbeleven we de dankbaarheid dat Loes bij ons geweest is. Dat helpt ons verwerken, al maakt dat het soms zelfs zwaarder, want je beleeft ook wel het verdriet”, vertelt André.

Quote Onder­steund worden door een gemeen­schap maakt het verdriet niet makkelij­ker, maar wel bespreek­baar­der André de Laat, Papa van Loes

Terwijl Jean Bosco Safari woensdag al kwam inzingen, was het donderdagnamiddag de beurt aan de overige zangtalenten in de SputnikStudio op de Paalstraat in Schoten. “Iedereen heeft het goed gedaan. Voor Ella en Lenn was het niet evident, want zij hebben het ongeval zien gebeuren. Het eerste wat Lenn zei was dat hij nooit meer met de fiets zou rijden als hij zeven jaar geworden zou zijn”, vertelt André. “Ook haar klasgenootjes hebben het nog moeilijk. Een les over verkeer geven ligt bijvoorbeeld nog gevoelig”, zegt de juf.

Volledig scherm André (38) met Ella (8) en Lenn (4) © Photo News

Afwerking in de VS

De laatste opnames gebeuren vrijdag. Daarna wordt er nog gemixt in de studio. Vervolgens gaat het album richting Texas. Daar zal de gerenommeerde naam Russ Ragsdale de ‘mastering’ in handen nemen, die de muziek op cd goed moet laten klinken. “Hij was onder meer ‘master technician’ van Michael Jackson, Barbara Streisand en Mark Knopfler”, weet André, die hoopt dat het album af is tegen het einde van het jaar. Op de hoes van de cd komt een kleurrijke eenhoorn te staan.

Bespreekbaar

De muziek wordt voorgesteld op 18 december in het Schotens cultuurcentrum De Kaekelaar. “Het draait om het verhaal van onze dochter. We geven mee hoe we er mee zijn omgegaan en wat het voor ons betekend heeft ondersteund te zijn door een hele gemeenschap. Dat maakt het verdriet hebben niet makkelijker, maar wel bespreekbaarder. Ervoor proberen zorgen dat het verdriet niet al de rest van je functioneren gaat bepalen, is toch wel zeer belangrijk. Al heeft dat zijn tijd nodig”, besluit André.

Album bestellen

De gratis cd bestellen of inschrijven voor de muziekvoorstelling kan via www.voorloes.be. De opbrengst van het project gaat naar het goede doel.

Volledig scherm De klasgenootjes werden getrakteerd op een ijsje. Ook Koen Wauters kreeg er eentje. © Klaas De Scheirder