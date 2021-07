Klasgenootjes zingen mee op cd ‘Muziek voor Loes’

Vijf maanden geleden stond de wereld voor het gezin van André de Laat stil. Op weg naar school werd hun 7-jarige dochter Loes aangereden op de Horstebaan in Schoten. De vrolijke meid, een spring-in-'t-veld, overleefde het dramatisch ongeval niet. Zowat alle inwoners van Schoten en bij uitbreiding heel wat mensen in Vlaanderen toonden na het ongeval op uiteenlopende wijze hun steun aan de familie. Eenhoorns verschenen overal op sociale media en in het straatbeeld. Een tijdje na het ongeval besloot papa André om het verdriet voor zijn dochter om te zetten in een muzikaal eerbetoon aan zijn dochter. Maar ook als dankbetuiging naar iedereen die de familie heeft bijgestaan. Of als steun voor mensen die het eens even moeilijk hebben en in de muziek even een uitweg vinden.

Volledig scherm Andre de Laat samen met Lenn en Ella. © Photo News

Klasgenootjes

De cd krijgt stilaan meer en meer vorm. Onder meer Marijn De Valck, Guillaume Van der Stighelen of Jean-Bosco Safari verleenden hun medewerking. “Jean-Bosco gaat samen met de klasgenootjes van Loes een liedje inzingen", vertelt André de Laat. “Hij zorgt voor het arrangement en de klasgenootjes zullen mee zingen in het nummer. Ik vind het belangrijk voor hen dat ze hun bijdrage kunnen leveren en echt betrokken worden bij het maken van de cd.” Naast de muzikanten, zorgt ook een grafisch bedrijf uit Limburg voor steun aan het project want zij nemen de vormgeving op zich. “Het wordt overigens ook meer dan een cd”, zegt papa André. “Het wordt een cd in de vorm van een dvd-formaat met een klein boekje erbij vol met verhaaltjes, gedichtjes, tekeningen en foto’s. We willen al de mensen die het project steunen iets echt waardevol teruggeven. Een cd die niet zomaar in de cd-kast gaat belanden, maar die je echt nog eens kunt vastnemen.”

Volledig scherm Een beeld van kort na het ongeval waar Loes het leven liet. © Photo News

Moeilijke momenten

De cd zal op 18 december voorgesteld worden in De Kaekelaar in Schoten. In de namiddag is er een voorstelling vooral voor de kinderen, ‘s avonds eentje voor de volwassenen. “Het is een intense periode", slikt André. “Ergens heel fijn om ermee bezig te zijn, maar anderzijds rijt het ook telkens de wonde terug open. Maar we zetten door.”

Momenteel zijn er een kleine 200 cd’s gereserveerd en ook voor de school en iedereen die erbij betrokken is, wordt een cd voorzien. Het ultieme doel is toch een 1.000-tal cd’s te kunnen verdelen. Volledig gratis. Van alle schenkingen die gedaan zijn zal uiteindelijk de overschat na aftrek van de kosten voor het maken van de cd naar een nog te kiezen goed doel gaan.

De cd kan nog altijd gereserveerd worden op de website https://www.voorloes.be/

Lees ook: