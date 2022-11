KIJK. Ongeduldige bestuurder in Schoten viseert auto met 'L' op de achterruit en voert meerdere gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit

Antwerpen Ongeval in Kennedytun­nel richting Gent: half uur file vanaf Berchem

Er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse Ring richting Gent in de Kennedytunnel. De linker- en middenrijstrook zijn er versperd. Er staat een half uur file vanaf Berchem. Wie richting Gent moet, kan best omrijden via Brussel.

29 november