Kerstverlichting zal twee weken minder lang branden: ook Schoten treft maatregelen door energiecrisis

SCHOTEN Kalk, hennep en zeeschel­pen als isolatie? Schotens cohousing­pro­ject wint prijs voor circulari­teit

Het nieuw cohousingproject van vzw Anapneusis in Schoten is in de prijzen gevallen. Het is één van de laureaten van de architectuurwedstrijd van het Gentse bouw- en interieursalon Bis, die dit jaar volledig in het teken van circulariteit en duurzaamheid staat. Het woonproject charmeerde de jury omwille van de sterke focus op materiaalgebruik. “De combinatie van kalk en hennep moet een voorbeeld worden voor elk bouwproject.”

8 oktober