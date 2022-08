Kerk, kasteel en kapel vormen decor voor week vol klassieke muziek in Schoten

Voor het rijkelijk gevulde programma slaan de cultuurdienst Schoten, Koningshofconcerten, Cultuurcentrum Schoten, Kapelconcerten, de Academie Schoten en de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia de handen in elkaar. Het Catalpa Ensemble mag zaterdag om 20 uur de spits afbijten in de Sint-Cordulakerk. Het gezelschap brengt pianokwintetten van Mozart en Beethoven tot leven met de hobo, klarinet, hoorn, fagot en... piano. Reserveren voor het gratis concert is niet nodig.

Volledig scherm Catalpa Ensemble © Gemeente Schoten

Engelse barok

De dag erop verplaatst de Klassieke Week zich naar de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Koningin op het Ruusbroeckplein op het Koningshof. Daar brengt het bruisende barokensemble ‘Musica Gloria’ om 15 uur oude muziek op een levendige, kleurrijke en historisch accurate wijze. Kom vocale en instrumentale Engelse barokmuziek ontdekken. In voorverkoop of jonger dan dertig jaar: 12 euro, aan de kassa: 15 euro. Tickets bij Koningshofconcerten via www.koningshofconcerten.com, 04 99 35 02 45 of info@koningshofconcerten.com.

Op maandag 22 augustus geeft Schotenaar Kris Wittevrongel een gratis improvisatieconcert op orgel in de Sint-Cordulakerk om 20 uur. De dag daarna, eveneens om 20 uur, verdiept Kurt Van Eeghem zich in de wereld van minder bekende en miskende Vlaamse componisten. De lezing in het Kasteel Van Schoten kost 10 euro. Aan kansentarief bedraagt de toegang 2 euro. Tickets via www.ccschoten.be.

Speels en ontroerend

Fans van Claude Debussy moeten woensdagavond zeker om 21 uur afzakken naar de Kapel Priorij Regina Pacis op de Sint-Amelbergalei 35. Daar geven Lucas Blondeel en Toon Leën de concertlezing ‘Correspondances Mystérieuses’, waarbij ze in een speelse en ontroerende dialoog tussen muziek, tekst en beeld de pianomuziek van de Franse componist overschouwen. De prijs voor jongeren tot en met 25 jaar bedraagt 15 euro, terwijl volwassenen vanaf 26 jaar 30 euro betalen. Tickets via www.vitaetpax.be/informatie-kapelconcerten.

Filmmuziek

Afsluiten doen de ‘WAKkere Blazers’ op donderdagavond om 20 uur gratis in De Kaekelaar. De naam is een verwijzing naar de vroegere Week van de Amateurkunsten. Het collectief van de Academie Schoten en Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Schoten dompelen je onder in muziek en fragmenten uit onder meer The Godfather, Jurassic Park en Titanic.

Meer informatie via www.schoten.be/zomer.

Volledig scherm WAKkere Blazers © Gemeente Schoten

