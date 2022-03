Jong N-VA houdt inzameling voor Oekraïne in Schoten

Schoten Wagen crasht tegen middenberm E19 in Schoten

Op de E19 is vrijdagavond ter hoogte van Schoten in de richting van Nederland een auto tegen de middenberm beland. Mogelijk is de bestuurder de controle over het voertuig verloren en begon de wagen te slingeren. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend.

11 maart