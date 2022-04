Inksane in Schoten mag één kaarsje uitblazen: tattoo- en piercingstudio houdt opendeurdag

Het ontstaan van Inksane situeert zich in Roeselare, waar Sandy Verfaille het eerste filiaal in 2010 opende. In december 2019 volgde een tweede Inksane in Sint-Niklaas. Vervolgens kreeg de tattoo- en piercingstudio het voormalig kantoor van Jan De Man in Schoten op het oog. De komst werd in januari 2021 aangekondigd. Ook daar zou het gekende concept van Inksane worden uitgerold: een team van vaste tatoeëerders, aangevuld met variërende gasttatoeëerders van over de hele wereld. “Zo kunnen we een unieke waaier van stijlen aanbieden: van fotorealisme tot blackwork en van de allerkleinste tattoo’s tot sleeves”, klinkt het.

Voorraad in de vuilbak

Midden maart gingen de deuren van Inksane Schoten open. “Door de coronamaatregelen moest onze studio met enkele maanden vertraging openen”, vertelt shopmanager Vicky Hansen. “Onze klanten en artiesten moesten hun mondmaskers dat volledige jaar ophouden. Gelukkig heeft iedereen dat zonder klagen gerespecteerd. Nadat we na een hele lange sluiting weer konden heropstarten, raakte bekend dat de kleureninkten die gebruikt werden, op 1 januari 2022 verboden zouden worden. Er mochten nieuwe ontwikkeld worden, maar de productie daarvan heeft de deadline niet gehaald, waardoor plots geen kleurentattoo’s geplaatst konden worden. Financieel was dat een zware dobber. Alle inkten in voorraad moesten in de vuilbak. We moesten onze stock weer helemaal opnieuw opbouwen.”

Tien procent korting

“Na een moeilijk jaar waarin we enkele onvoorziene hindernissen overwonnen hebben, willen we deze eerste verjaardag niet in stilte laten voorbijgaan. Alle klanten die bij ons het voorbije jaar een tattoo lieten plaatsen, zijn op zaterdag 30 april uitgenodigd. Voor wie onze studio nog niet kent, is het ideaal om ons te komen ontdekken en kennis met ons te maken. Bezoekers kunnen die dag ook een kleine flashtattoo (keuze uit reeds bestaande ontwerpen, red.) laten plaatsen. Gepersonaliseerde tatoeages of piercings worden niet geplaatst. Wie zaterdag een afspraak inboekt, krijgt wel tien procent korting. Iedereen kan ook deelnemen aan onze wedstrijd. De winnaar schenken we een cadeaubon. We zorgen zaterdag bovendien voor een silent disco.”

Inksane, Venstraat 153a, Schoten. Opendeurdag op zaterdag 30 april van 10 tot en met 18 uur. Meer informatie via www.inksane.be.

Volledig scherm Vicky Hansen (rechts) is shopmanager van Inksane Schoten. Links: gastartieste Aliona Boutorina © emz

Volledig scherm Aliona Boutorina plaatst de allereerste tattoo bij Inksane Schoten © emz