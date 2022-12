IN BEELD. Kijklustigen bewonderen magische kersttruck van Coca-Cola in Schoten

autosport dakar classic Dirk Van Rompuy en VR Racing gaan voor top tien: “Onze ambities zijn stevig en we hebben ons dan ook zeer goed voorbereid”

Op zaterdag 31 december gaat in Saoedi-Arabië de eerste grote autosportwedstrijd van het nieuwe jaar van start. De Dakar vormt het decor van een strijd in de onmetelijke woestijn van het land in het Midden-Oosten, een decor waar we ook enkele Belgen aan het werk zien, waaronder een heus Antwerps team, VR Racing.

11:39