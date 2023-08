IN BEELD. K3 zet parkhappening in Schoten op stelten

Is er een nieuwe Pf­aff-ben­de op pad? Overval op Carmen roept nare herinnerin­gen op

Eén week na de home-invasion bij de Pfaffs is de villa in Brasschaat op dubbel slot gedraaid. De familie van Jean-Marie moet nog bekomen van de brutale overval waarbij Carmen met geweld werd aangepakt en in het toilet opgesloten. De overval doet denken aan de Pfaff-bende die eind jaren negentig al eens met veel geweld toesloeg bij de ‘beste doelman ter wereld.’ De bendeleider was helemaal geen onbekende voor Jean-Marie.