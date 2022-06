Huwelijksverjaardag om nooit meer te vergeten: Alfons (81) en Denise (83) hertrouwd door eigen kleinzoon

SchotenAlfons Van Look (81) en Denise Stout (83) zullen hun diamanten bruiloft niet snel vergeten. Precies zestig jaar nadat zij met elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt, hebben ze hun trouwbelofte hernieuwd. Hun kleinzoon Tommy Van Look, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Schoten, bond voor de gelegenheid de sjerp aan om het gebeuren in goede banen te leiden.

Op 2 juni was het dag op dag zestig jaar geleden dat Alfons Van Look (81) en Denise Stout (83) zijn getrouwd en dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Zaterdagmiddag werd het echtpaar uitgenodigd in sporthal Vordensteyn waar hen een enorme verrassing te wachten stond. In het gezelschap van een dertigtal familieleden, vrienden en oud-collega kregen Alfons en Denise de kans om hun trouwbelofte te hernieuwen.

Opvallend: het huwelijk werd uitzonderlijk niet voltrokken door schepen van Burgerzaken Charlotte Klima (N-VA) of burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), maar door kleinzoon Tommy Van Look. Hij is in Schoten gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en kreeg voor één keer de sjerp in bruikleen. Het maakte de verrassing voor Alfons en Denise alleen maar groter.

“Het was echt een hele eer dat ik mijn grootouders kon hertrouwen”, glundert de trotst kleinzoon. “Ik weet niet of het al veel is voorgevallen, maar als gemeenteraadslid kan je in theorie de bevoegdheid krijgen om een huwelijk te voltrekken. De voorwaarde is wel dat de burgemeester en de bevoegde schepen hiervoor hun toelating geven, maar dat was hier gelukkig geen probleem.”

Volledig scherm Denise en Alfons genoten van hun huwelijksverjaardag. © Tessa Kraan

Volledig scherm Tommy Van Look mocht één keer de sjerp lenen om zijn eigen grootouders te hertrouwen. © Tessa Kraan