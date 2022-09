Huizenprijzen in Schoten schieten de hoogte in, appartementen goedkoper

Schilde Museum Albert Van Dyck pakt uit met nieuwe opstelling voor vaste collectie

Er waait een nieuwe wind door het Museum Albert Van Dyck. Niet alleen is er een verbeterde opstelling voor de vaste collectie, het vernieuwde museum is ook een stuk toegankelijker geworden. Als bezoeker krijg je daarvoor een nog beter inzicht in de leefwereld van de in 1951 overleden kunstschilder.

3 september