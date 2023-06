Houten paletten vatten vuur bij transportbedrijf aan Kanaaldijk

Leerlingen schenken eigen vertelthea­ter­stuk aan biblio­theek

De leerlingen uit het derde leerjaar van gemeentelijke lagere school De Platanen in Hoogboom (Kapellen) hebben volgens een Japanse verteltechniek een eigen verhaal met vertelplaten en een vertelkastje gemaakt. Die brengen de kinderen zondag in première op het Kapels familiefestival Pulptuur. Nadien zal het kastje met de vertelplaten te ontlenen zijn in de bibliotheek van Kapellen.