Hekken met zwarte doeken moeten wielerfans weren: Schoten maakt zich op voor coronaveilige Scheldeprijs

Met een 108ste editie is de Scheldeprijs de oudste Vlaamse wielerklassieker. Normaal gezien was die geprogrammeerd op 8 april, maar door de coronacrisis werd de wedstrijd verplaatst naar woensdag 14 oktober. Oorspronkelijk zou het startschot net als vorig jaar klinken in Terneuzen. Vanwege de verstrengde coronamaatregelen besloot de burgemeester de start in zijn gemeente af te blazen. Er werd beslist om de Scheldeprijs volledig in Schoten te laten doorgaan met tien lokale ronden, een parcours van in totaal 174 kilometer.

Mondmasker verplicht

Wel gaat het om een kleinschalige editie. Geen VIP-tenten en geen drank- en eetkramen. In eerste instantie was het de bedoeling een beperkt publiek van 400 personen in de aankomstzone aan het gemeentehuis en het Marktplein te ontvangen. Door de steeds stijgende coronacijfers besloot het gemeentecollege al de toeschouwers daar te weren. “Hekken van twee meter hoog en zwarte doeken zorgen ervoor dat de zone afgeschermd wordt voor publiek. Als we dat niet doen, komt er toch een massa publiek. Enkel veiligheidsmensen, pers en in beperkte mate hoofdsponsors zijn toegelaten”, aldus schepen voor Sport Paul De Swaef (N-VA).

Quote Een Schelde­prijs zonder publiek is jammer voor de Schotena­ren, maar in deze coronamo­dus willen we toch maximaal inzetten op veiligheid. We roepen op massaal thuis te kijken en vragen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt Voorzitter organisatie

Kijklustigen volledig weren langs een parcours van meer dan 17 kilometer is onbegonnen werk. Dat weet ook De Swaef. “Wie toch naar de koers gaat kijken, moet verplicht een mondmasker dragen en voldoende afstand houden. Onze politieagenten zijn extra aanwezig om controles uit te voeren. Ook vragen we om in horecagelegenheden de maatregelen na te leven en respect te tonen tegenover de uitbaters”, maakt De Swaef duidelijk.

Oproep: kijk thuis

De sportschepen vraagt de wielerwedstrijd thuis te volgen. “We vragen dat de burgers hun verantwoordelijkheid opnemen. Op televisie zal de Scheldeprijs ook voor een beleving zorgen”, zegt De Swaef.

Voorzitter van de wielerwedstrijdorganisatie Jack Vissers treedt die boodschap bij. “Een Scheldeprijs zonder publiek is jammer voor de Schotenaren, maar in deze coronamodus willen we toch maximaal inzetten op veiligheid. We roepen op massaal thuis te kijken en vragen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.”

Sterk deelnemersveld

De vraag is of een Vlaamse wielerklassieker zonder supporters wel de moeite waard is om te organiseren. “Dat zorgt inderdaad voor minder ambiance. Maar voor ons is het heel belangrijk dat de Scheldeprijs kan doorgaan. Ook wielerliefhebbers buiten Schoten zullen de wedstrijd volgen. En we zitten natuurlijk ook met contractuele verplichtingen”, klinkt het bij De Swaef.

Volgens Vissers belooft het een spannende wedstrijd te worden. “Een deelnemersveld als dit hebben we in Schoten nog maar zelden gezien. We hebben zelfs 10 ploegen moeten weigeren. Van de deelnemende 25 ploegen zijn er 15 wereldploegen: zoveel hebben we er nog nooit gehad. Met het oog op de Ronde van Vlaanderen van zondag zijn alle bekende teams aanwezig. Aan de start zullen heel wat sterke sprinters staan: Caleb Ewan, Sam Bennett...” Dinsdag raakte bekend dat ook Mark Cavendish aan de start van de Scheldeprijs zal staan.

De Scheldeprijs is woensdag 14 oktober te volgen via Sporza op Eén vanaf 15.15 uur.

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schoten maakt zich op voor Scheldeprijs: start- en aankomstzone wordt afgeschermd door hekken met zwarte doeken om toeschouwers te weren © Klaas De Scheirder