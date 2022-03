Heemkring strikt expert in fake news voor lezing: “Opbrengst gaat naar vluchtelingen uit Oekraïne”

Fake news is brandend actueel. Zowel Rusland als Oekraïne verspreiden valse verhalen, foto’s en video’s in kader van het oorlogsconflict om elkaar in diskrediet te brengen of verwarring te zaaien. Het bedrijf Lead Stories, waar de Limburger Maarten Schenk medeoprichter van is, mag nu voor Facebook alle circulerende informatie in het Russisch en Oekraïens controleren op echtheid .

Fake news herkennen

Aan het thema van nepnieuws gaat Scot een thema-avond wijden. Schenk, die geboren werd in Schoten, komt vertellen over hoe fake news ontstaat, hoe en waarom we geneigd zijn het te geloven, hoe we het kunnen herkennen en vooral hoe specialisten uitzoeken of iets waar is of niet. De voordracht heeft plaats op woensdagavond 30 maart om 20 uur in het lokaal dienstencentrum Cogelshof op de Deuzeldlaan 53 in Schoten. “Iedereen kan een vrije bijdrage leveren. De volledige opbrengst gaat naar vluchtelingen uit Oekraïne”, klinkt het bij de heemkring.