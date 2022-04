Halve eeuw op de planken, zeventig kaarsjes: Luc Caals viert jubileum met verjaardagsshow

SchotenVoor het Schotens showbizzfenomeen Luc Caals is 2022 erg bijzonder. Hij wordt zeventig jaar oud in augustus. Daarenboven staat hij vijftig jaar op de planken. Het jubileumjaar laat hij niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 27 en 28 mei staat de verjaardagsshow ‘Luc Caals viert 70/50’ op het programma in Zaal De Kaekelaar van het cultuurcentrum in Schoten. Als kers op de taart heeft videoreporter Marc Rombouts een meer dan vier uur lange film gemaakt vol sketches, liedjes en video’s.

Luc Caals is een naam als een klok. De zanger, acteur, komiek en presentator was aan het einde van vorige eeuw vooral actief bij de iconische revuetempels Bredene Palace en Het Witte Paard in Blankenberge. Hij werkte einde jaren 80 ook mee aan de Bobbejaanland-shows van Bobbejaan Schoepen. Al brak hij vooral door via zijn rollen bij het Echt Antwaarps Theater, zijn derde plek in de VTM-talentenshow ‘Nu of Nooit’ en zijn verschijningen in Lili en Marleen, Familie en Matroesjka’s. Kinderen kennen Caals dan weer als Kabouter Smul.

Luc Caals als Kabouter Smul

Lotto Arena

Als zanger vulde hij in 2014 de Lotto Arena met ‘Caals zingt Hazes’, tien jaar na het overlijden van het Nederlands icoon. Dat deed hij in 2018 samen met onder meer Danna Winner en Isabelle A nog eens over. Zijn optreden op ‘Ode aan Hazes’ beschouwt hij als een van de hoogtepunten uit zijn carrière. “Dat ga ik niet meer overtreffen. Achter mij was een lichtmuur van meer dan dertig meter. Als ik een lied over Amsterdam zong, verschenen de Amsterdamse grachten daarop”, blikt Caals terug.

Nieuwe producties

De COVID-pandemie was voor de bezige bij een zware periode. “Corona heeft er ongelofelijk hard ingehakt. Er werd geschrapt, geschrapt en nog eens geschrapt”, zegt hij. Al komt het cultureel leven weer terug op gang. “De ene dag is de andere niet, maar ik doe het nog altijd met heel veel plezier. Ik vind vooral producties maken heel fijn. Een nieuw kindje dat geboren wordt. Zopas heb ik nog ‘België-Holland’ geschreven. Samen met mijn pianist Steven Mintjens voer ik vijf Belgen en vijf Nederlanders op. Zowel muzikaal als met anekdotes.”

Quote Zolang het niet zielig wordt, ik alles kan onthouden en gezond blijf, doe ik voort Luc Caals

Het wordt nog een druk jubileumjaar voor Caals. Zo slaat hij opnieuw de handen in elkaar met collega-cabaretier Dirk Van Vooren voor het gloednieuw toneelstuk ‘Het Spook van de Operette’, dat vanaf 7 oktober te bewonderen valt in Theater Elckerlyc in hartje Antwerpen. Al is het eerst nog tijd voor zijn dubbele verjaardagsshow ‘Luc Caals viert 70/50’ in Schoten. Hij krijgt compagnie van zijn pianist en de Freddy Sunder Big Band. “Ik ben zelf grote fan van big bands, dus vond ik dit de ideale gelegenheid. In het salonnetje zal ik allerlei zaken uit mijn carrière spelen. Ik verwacht toch wel veel volk, zeker omdat het in Schoten is.”

Een beeld van de zomershow van Luc Caals en Dirk Van Vooren in 2004 in Blankenberge

USB-stick

Voor wie maar niet genoeg kan krijgen van Caals, is de film ter ere van ‘Luc Caals 70/50’ zeker een aanrader. The Best Of van maar liefst 250 minuten werd samengesteld door gepensioneerd videojournalist Marc Rombouts. Hij volgt Caals al jaren. “Ik heb al eens een DVD gemaakt met verzameld beeldmateriaal. Al wou ik deze keer vernieuwen. Het is een uitgave op een USB-stick geworden, wat toch wel vrij uniek is. Elke computer en tv heeft tegenwoordig een USB-poort”, vertelt Rombouts. “Het is fantastisch dat iemand al die beelden bijhoudt en daarvan dan ook nog eens een film op de markt brengt”, lacht Caals.

Hoelang Caals nog doorgaat? “Zolang het niet zielig wordt, ik alles kan onthouden en gezond blijf, doe ik voort. Momenteel gaat het nog heel goed. Zelfs monologen van veertig bladzijden zijn geen probleem”, knipoogt hij.

De verjaardagsshow gaat door op vrijdag 27 mei om 15 uur en zaterdag 28 mei om 20 uur in Zaal De Kaekelaar van het Schotens cultuurcentrum op de Sint-Cordulastraat 10 in Schoten. Luc Caals verkoopt zélf kaarten in de foyer van cultuurcentrum De Kaekelaar in Schoten. Dat doet hij nog op zaterdag 9 april, woensdag 13 april, zaterdag 23 april en vrijdag 29 april, telkens van 14 tot en met 17 uur. Tickets kosten 20 euro, al betalen senioren vrijdag maar 16 euro. De USB-stick is te verkrijgen via de Bode van Schoten voor 29 euro.

Luc Caals met Marc Rombouts, die een film maakte ter ere van 'Luc Caals 70/50'

Luc Caals met de flyer van zijn verjaardagsshow en de het kaftje van de film op USB-stick