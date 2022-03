Gevel kinderopvang De Vlindertjes van Elshout besmeurd: “Opvang blijft gesloten”

Overleg

Het is nog niet duidelijk of de gemeente nu een sluitingsbevel gaat opstellen. Daarvoor moet eerst officieel vastgesteld worden dat de kinderopvang gesloten is en daarna moet een gesprek volgen met de verantwoordelijken. Vandaag blijft de kinderopvang alvast zeker gesloten. Dat is ook duidelijk te merken aan de de gevel want daar is met graffitiverf ‘gesloten' op geschreven. “Er is nog een overleg geweest met de gemeente en blijkbaar is daar beslist om de kinderopvang vrijdag effectief gesloten te houden", zegt een van de ouders. “Er zou nu verder overleg volgen. Wij hopen dat Kind & Gezin haar verantwoordelijkheid opneemt en met iedereen in gesprek wil gaan.”