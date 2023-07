Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Schoten vandaag

DRUGSBARON­NEN. Snelle wagens, knappe vrouwen en 1,9 miljoen volgers op TikTok: welkom in de wereld van drugscrimi­neel Frank De Tank

Hij is een ex-bodybuilder, leefde als een filmster met snelle wagens, knappe vrouwen en veel glitter en glamour, maar is tegelijk hoofdverdachte in een omvangrijk drugsdossier. Volgens de politie heeft Frank De Tank tot 3,5 miljoen euro verdiend en witgewassen met de invoer van cocaïne. De man laat het niet aan zijn hart komen. Met zijn filmpjes op TikTok bereikt hij al 1,9 miljoen volgers. “Op naar 2 miljoen”, glundert hij.