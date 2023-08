De reuzen van Royal de Luxe in Antwerpen doorheen de jaren: van Grote Reus in Afrika tot Franse bulldog Bull Machin

Daar zijn ze weer. De reuzen van het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe passeren eind deze maand opnieuw in Antwerpen. Nadat Grote en Kleine Reus in 1998 terugkwamen van hun avontuur in Afrika, de Sultan met Olifant langskwamen in 2006, Duiker zijn hand kwam zoeken in het Kattendijkdok in 2010 en Oma Reus haar verhaal kwam vertellen in 2015 is het deze keer de beestige bende van Bull Machin die de Koekenstad op stelten zetten. Herbeleef hier de vorige passages van Royal de Luxe.