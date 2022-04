Geen zondagmarkt in wijk Deuzeld op 1 mei

Brasschaat/Schoten François De Koninck viert na platina huwelijk ook 100ste verjaardag

Het was feest in Woonzorgcentrum Buitenhof in Brasschaat op 31 januari 2022. Bewoner François De Koninck mocht die dag namelijk 100 kaarsjes uitblazen en dat vierde hij samen met zijn vrouw Lisette (93) en zijn familie.

28 april