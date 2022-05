‘Geen parkeerplek? Da’s gek.’: campagne vraagt Schotenaren garages voor auto’s te gebruiken

Een garage is geen golfterrein, fitnesskamer of opslagruimte. Dat is de boodschap achter de nieuwe campagne ‘Geen parkeerplek? Da’s gek.’ van de gemeente Schoten, waarvoor het lokaal bestuur samenwerkt met creatief fotograaf Studio Edelweiss uit Gent. Op het beeld is een man te zien die een garagebox gebruikt om te golfen. Het prijkt ook op de cover van het gemeentelijke magazine Info Schoten, dat deze week in alle brievenbussen belandt. Het ludieke beeld zal ook te zien zijn op sociale media, de website en lichtschermen. “Zo moedigen we de bewoners aan hun garage eens goed op te rommelen en plaats te maken voor hun wagen”, klinkt het.