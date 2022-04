Geen enkele chauffeur blaast positief tijdens alcoholcontrole in Schoten

Schoten Schoten lanceert senioren­beurs

Voor het eerst pakt de gemeente Schoten uit met een seniorenbeurs. Op zaterdag 18 juni kunnen senioren in cultuurcentrum De Kaekelaar van 10 uur tot en met 16.30 uur tal van infostands rond dienstverlening, wonen, mobiliteit, vrije tijd en gezondheid bezoeken. Niet alleen de gemeentelijke diensten, maar ook ziekenfondsen, seniorenverenigingen en thuiszorgwinkels zullen aanwezig zijn. De beurs is gratis en je hoeft je niet in te schrijven.

12 april