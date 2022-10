Frituur ‘t Boomke brandt volledig uit na schouwbrand

Schoten Uitslaande dakbrand schrikt bewoners pand aan Jozef Cogelslei op

In de Jozef Cogelslei in Schoten is dinsdagochtend brand uitgebroken in een woning. Al gauw werd het vuur uitslaand, wat voor grote schade zorgde aan het dak en de zolder, waar de brand begonnen was. Het bewuste huis was nog maar pas verkocht. Gelukkig vielen er geen gewonden.

11 oktober