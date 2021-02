Fietsertje (7) overleden na aanrijding op kruispunt in Schoten: “Heel grote verslagenheid”

SchotenBij een verkeersongeval op het kruispunt van de Amerlolaan en de Horstebaan is woensdagochtend een dodelijk ongeval gebeurd. Een kind van 7 jaar is daarbij om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.

“Het kind was met de fiets op weg naar school”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. Ze werd daarbij begeleid door de moeder. “Op het kruispunt wilde het kind vermoedelijk oversteken en het is daarbij aangereden door een auto met aanhangwagen. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.” Mogelijk maakte het kind een inschattingsfout en had het niet gezien dat er achter de pick-up nog een aanhangwagen hing. Het slachtoffer werd immers geraakt door die aanhangwagen. Slachtofferhulp kwam ter plaatse om de ouders op te vangen en ook de chauffeur van de wagen bij te staan. Een verkeersdeskundige kwam de nodige vaststellingen doen om de precieze omstandigheden te kunnen bepalen.

Ook het gemeentebestuur van Schoten reageert erg aangedaan. “De ouders van het kind en alle betrokken personen zijn verwittigd en worden begeleid door slachtofferhulp”, klinkt het. “Het parket onderzoekt de verdere omstandigheden van het tragische verkeersongeval. Onze gedachten gaan nu uit naar familie en kennissen en de ganse scholengemeenschap.”

School

In de omgeving van het ongeval liggen twee basisscholen, de Sint-Filippusschool en de Burgemeester Marnixschool. Het slachtoffer liep school op die laatste. De school zorgt voor opvang van de klasgenoten en andere leerlingen. Hetzelfde gebeurt op de Sint-Filippusschool. “Enkele van onze leerlingen hebben woensdagochtend gezien dat er iets heel ergs gebeurd was”, zegt Tim Dens van Sint-Filippus. “Zij zijn ook onmiddellijk opgevangen in de klas en we hebben hen rustig de tijd gegeven erover te praten. Ook de komende dagen zullen we iedereen die er nood aan heeft de nodige aandacht geven.”

De school van het meisje zelf wenst liever ook niet verder in te gaan op de tragische gebeurtenis. Ze communiceerden samen met de politie en het gemeentebestuur in een korte mededeling. “We voelen een grote verslagenheid bij de gebeurtenissen van woensdagochtend”, klinkt het. “We betuigen onze oprechte deelneming en wensen familieleden, de school en alle betrokkenen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Slachtofferhulp, CLB, GID en IDEWE bieden de nodige ondersteuning bij het verwerken van dit verlies. Op vraag van de familie en de school vragen we iedereen om hier met de nodige sereniteit mee om te gaan.”

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Amerlolaan en de Hortsebaan. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Amerlolaan en de Hortsebaan in Schoten. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Amerlolaan en de Horstebaan. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Amerlolaan en de Horstebaan. © Marc De Roeck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.