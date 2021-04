Fietser belandt in het kanaal van Schoten en overlijdt

Schoten Schotens vereni­gings­le­ven krijgt duwtje in de rug va lokaal bestuur

10:03 De gemeente Schoten heeft beslist om de sport-, wijk-, senioren- en socioculturele verenigingen voor 2021, net als in 2020, dezelfde toelage toe te kennen als in het laatste ‘normale jaar’ 2019. De hoogte van deze toelage is in principe afhankelijk van de activiteitsgraad van de verenigingen. Maar die lag zowel in 2020 als in 2021 uiteraard zeer laag. Het lokaal bestuur wil niet dat dit leidt tot minder inkomsten voor de verenigingen.