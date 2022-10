Feeërieke lichtwandeling Winter Wonder Wereld zet handelaars van Schoten in de spotlight

Genieten van Schoten is de vereniging die de handelaars in Schoten behartigt. Met Winter Wonder Wereld willen ze de handelaars in de spotlights zetten tijdens deze toch wel donkere periode. “Initieel hadden we het plan om een groot winterevenement met een schaatsbaan te organiseren, maar vandaag de dag kunnen we dat niet meer doen”, vertelt Serge De Groof. “De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat het economisch gewoon niet haalbaar is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een milieuvriendelijker én een kostenbesparend alternatief. Met onze unieke wandeling denken we dat toch wel gevonden te hebben.” Serge van De Riddershoeve heeft samen met Frank De Belie van Mediamarkt heeft het voorzitterschap overgenomen van de vereniging van Silke De Backer (Stoffe & Koffe). Aanvullend op haar activiteit als influencer en online communicatiespecialist nam Silke samen met een vriendin onlangs de baby- en kids concept ‘Little Moustache’ over en had ze weinig tijd over voor de handelsvereniging.