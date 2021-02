Familie van overleden fietsstertje (7) doet oproep: “Hang tekeningen op met hartjes, glitters en eenhoorns”

Rupelmonde/Temse/Antwerpen Vermijd files binnenkort via watertaxi’s op de Schelde: “Niet alleen snel, ook heel plezant”

23 februari Het nieuwe Rupelmondse bedrijf XO Boating wil nog dit voorjaar van start gaan met watertaxi’s op de Schelde. Zaakvoerder Philippe Ophoff (58) pikte het idee op in het buitenland. “Het is een ideaal alternatief voor wie files wil vermijden maar tegelijk is het ook puur plezier.”