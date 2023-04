Expositieruimte of koffiebar? Uitbater gezocht voor prachtige oranjerie in Park Vordenstein

Cafer (52) komt om het leven na steekpar­tij in Berchem: “Een discussie met hem was onmogelijk, daarvoor was hij te lief”

Het slachtoffer van de steekpartij zondagmorgen in de Statiestraat in Berchem blijkt de 52-jarige Cafer Ç. te zijn. Een bekende man in de buurt met een goedlachs en joviaal karakter, die werkte in een café in de straat. Toch stierf hij zondagochtend door toedoen van een vooralsnog onbekende dader. Verschillende buurtbewoners schetsen een portret van het slachtoffer: “Het zou me verbazen als hij iets met het criminele milieu te maken zou hebben.”