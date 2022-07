Ex-kandidaat Big Brother Patrick (60) in ziekenhuis na hartinfarct: “Ben zelf nog naar het ziekenhuis gereden, maar het bleek 5 voor 12”

SchotenDe 60-jarige fietshandelaar Patrick Van Staeyen uit Schoten is dinsdagmorgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij had thuis in alle vroegte een hartinfarct gekregen. Al laat hij dinsdagavond aan onze redactie weten dat hij het oké stelt. Na enkele dagen observatie aan zijn hart zou hij vrijdagmiddag normaal naar huis mogen. “Ik ben eigenlijk niet de man om te rusten, maar m’n lichaam vraagt dat momenteel wel.”

Met de elektrische fiets had de voormalig wielrenner en ex-kandidaat van Big Brother 2021 zondag nog 70 kilometer gereden. “Ik voelde toen al wel wat druk in de borststreek. De laatste 10 kilometer ging moeizaam. Maar toen ik thuis even op de zetel was gaan liggen, was het al snel over. Ik heb maandag ook nog een drukke dag gehad in de fietsenwinkel”, vertelt Patrick vanuit zijn ziekenhuisbed.

Quote Ik dacht eerst nog dat ik wel bijna mijn winkel moest openen, maar toen het branderige gevoel bleef duren, ben ik naar het ziekenhuis in Merksem gereden. Blijkbaar was het heel erg. Ik zag grijsgroen van kleur Patrick Van Staeyen

Op dinsdagmorgen schoot hij al rond 5.45 uur wakker. “Ik had pijn in de borst. Na even rond te wandelen probeerde ik opnieuw nog even te slapen, maar het was om 6 uur niet meer te houden. Ik dacht eerst nog dat ik wel bijna mijn winkel moest gaan openen, maar toen het branderige gevoel bleef duren, ben ik om 7.30 uur naar het ziekenhuis in Merksem gereden. Blijkbaar was het heel erg. Ik zag grijsgroen van kleur. Onmiddellijk ben ik met een ambulance naar het Middelheimziekenhuis gebracht. Daar is meteen een stent gestoken in mijn verstopte ader. Met vijf à zes dokters om me heen moet het toch vijf voor twaalf zijn geweest. Mijn bloeddruk was ook alarmerend hoog. Dat zou bloedklonters kunnen veroorzaken.”

Momenteel registreert een monitor de activiteiten van Patricks hart. Het valt nog af te wachten of een extra stent of een overbrugging nodig is. “De ene ader zou voor 60 à 70 procent verstopt zijn. Dan zou een stent niet direct nodig zijn”, weet hij. “Er moet ook nog onderzocht worden of ik hartschade heb opgelopen door te wachten met die pijn in de borst.”

Hoe hij zich momenteel voelt? “Ik ben wel opgelucht dat ik naar het ziekenhuis gegaan ben, want ik word hier prima geholpen. Momenteel houd ik me sterk. Eigenlijk dacht ik dat ik na de operatie al naar huis zou kunnen. Al is het goed dat ik hier nog wat in het oog gehouden wordt. Ik ben eigenlijk niet de man om te rusten, maar m’n lichaam vraagt dat momenteel wel”, besluit hij.

Volledig scherm Patrick Van Staeyen in zijn fietsenwinkel in Schoten © Klaas De Scheirder

