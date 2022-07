Enkelrichting op proef in Kasteelwijk

Je zal tijdens de zomer niet meer overal in de Kasteelwijk in beide richtingen kunnen rijden, maar een lus moeten maken. Met die ingreep wil het gemeentebestuur de toestand veiliger maken voor bewoners en (schoolgaande) fietsers, maar ook voor bezoekers en hulpdiensten tijdens parkevenementen. Het eenrichtingsverkeer is niet van toepassing voor fietsers en bromfietsers klasse A, want de weg is ruim genoeg voor hen om veilig in beide richtingen te blijven fietsen. Bromfietsen klasse B en speedbikes vallen wel onder de enkelrichting.