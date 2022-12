Enkele oranje knipperlicht door defect aan verkeerslichten op druk kruispunt

Merksem Tijdelijke maatrege­len moeten verkeers­hin­der aan Viaduct Merksem beperken: gratis park-and-ri­des en tram tijdens werken in kerstperio­de

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant opnieuw herstellingswerken aan het viaduct in Merksem, deze keer in de richting van Gent. De werken worden uitgevoerd tijdens twee weekends, waarvan eentje in de drukke kerstperiode. Om mensen aan te moedigen de omgeving met de auto te vermijden en de verkeershinder te beperken, kan je dit weekend, op 17 en 18 december, gratis parkeren op de park-and-rides (P+R) Luchtbal en Merksem. Ook kan je gratis de tram nemen vanuit P+R Linkeroever, Luchtbal en Merksem.

10:11