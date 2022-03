Eindelijk weer vlot en veilig het kanaal over dankzij twee nieuwe voetgangersbruggen: “Gedaan met 2 kilometer omweg”

Tennis / Padel Kevin Beyens van Gym Tennis & Padel Academy: “Resultaat haal je pas als élke schakel draait”

TC Gym is één van de drie clubs uit de provincie Antwerpen die in het kader van het jeugdfonds 2022 van Tennis Vlaanderen het label ‘opleidingsclub goud met Performance Trainingscenter’ behaalden. Een verrassing is dat niet, want de Schotense academie valt jaarlijks in de prijzen. Voorzitter en A-trainer Kevin Beyens stuurt het team aan.

9 maart