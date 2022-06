Eigen stek voor schoonheidssalon: “Een leuke bekroning van zovele jaren werk”

SchotenEdwina Koopman (36) heeft een nieuwe locatie beet voor haar schoonheidssalon. Voorheen maakte dat deel uit van kapsalon Haardeco op de Villerslei in Schoten, maar nu heeft ‘Beauty For You’ haar intrek genomen in het pand ernaast.

Al veertien jaar is Edwina actief in de schoonheidssector. Het begon als bijberoep in een kleine kamer bij haar thuis. “In 2017 heb ik de sprong gewaagd naar fulltime schoonheidsspecialiste, omdat ik dat zo graag deed. In kapsalon Haardeco vond ik toen een plekje”, vertelt ze.

Toen Kapsalon Barbier Peter naast Haardeco ermee ophield, greep Edwina de opportuniteit die zaak over te kopen. “We hebben het interieur volledig vernieuwd. Mijn eigen plek is een leuke bekroning van zovele jaren werk”, zegt de schoonheidsspecialiste trots. “De eenheid met Haardeco hebben we een beetje behouden door de façade soortgelijk in te richten. Het blijft toch wel een troef dat klanten voor of na hun kappersbeurt hier aansluitend terechtkunnen en vice versa.”

Ontspannen

De schoonheidsspecialiste focust zich op gelaatsverzorging, huidverbetering en extensions van wimpers. “Een zuivere huid is toch wel belangrijk voor het zelfvertrouwen bij de dames. Een bezoekje bij Beauty For You staat ook gelijk aan een anderhalf uurtje aan me-time. Tijdens de behandeling zet ik een rustig muziekje op en steek ik de kaarsen aan. Een klant was onlangs zelfs zo ontspannen dat ze in slaap viel. Dat gebeurde vroeger niet toen ik nog in het kapsalon zat”, lacht Edwina.

Meer informatie & een plekje reserveren via www.beautyforyoubyedwina.be.

Volledig scherm Het schoonheidssalon © emz

