Drie Deuzeldnaren geëerd voor hun hulp aan door overstromingen geteisterd Wallonië

In 2007 kwam de wijkvereniging tot leven. Al stopte ze tien jaar later met haar werking toen het nieuwe dienstencentrum Cogelshof de deuren opende. Dat werd onmiddellijk drukbezocht. Daarom vond het buurtcomité het niet meer zinvol om nog activiteiten in te richten. Er werd besloten het overige geld te besteden aan de huldiging van verdienstelijke Deuzeldnaars. De voorbije jaren waren dat al componist Toon Daems en Werner Van Acker. Ook buurtvereniging Straetjoenk en weggeefwinkel ‘t Donorke werden al gehonoreerd.

Huisraad op straat gegooid

“In wijk Deuzeld hebben we heel wat hulpgoederen verzameld voor het getroffen gebied in Wallonië, waar ik ook zelf heen ben gereden”, vertelt Guy. “De situatie was erger dan we verwacht hadden. Op het gelijkvloers waren de woningen vooral beschadigd. Beschadigde inboedels vol herinneringen zoals foto’s werden op straat gegooid en door de gemeentelijke diensten opgehaald. Beeld je dan maar eens in dat het jouw huisraad zou zijn. Al reageerde de lokale bevolking best gelaten. De plaatselijke solidariteit is heel groot.”