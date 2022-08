Drie avonden op rij openluchtcinema aan jeugdhuis

De filmweek is een initiatief van de gemeentelijke cultuurdienst in samenwerking met Jeugdhuis Kaddish. De eerste vertoning is alvast veelbelovend, want het sciencefictionverhaal ‘Dune’ won in maart nog zes Oscars. De film vertelt het mythische en emotionele heldenverhaal van Paul Atreides, een briljante en begaafde jongeman, die tot grootse dingen is voorbestemd. Hij moet naar een gevaarlijke woestijnplaneet in het universum reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. De film van ongeveer 2,5u start om 21 uur.