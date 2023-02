Doek valt over Deuzeldmarkt: “Toch niet zo succesvol als gehoopt”

“Meneer had een rijverbod en wilde valsspelen op zijn herstelexa­men”: klanten van rijschool vervolgd voor gesjoemel bij rijexamen

De correctionele rechtbank van Antwerpen organiseerde woensdag de eerste van twee themazittingen voor 33 klanten van een rijschool uit Deurne. Die school had hen ‘geholpen’ bij hun theoretisch rijexamen door camera’s in hun kleding te verbergen en hun een oortje te geven waarmee ze hun de juiste antwoorden zouden voorzeggen. Vandaag kwamen de eerste 17 zaken voor en kregen we een duidelijk beeld van hoe er precies gesjoemeld werd.