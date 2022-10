Dirk Vercammen krijgt award voor knappe loopbaan bij Schotense milieudienst

Dertig lokale besturen van gemeenten en steden deden een gooi naar de Servantes Award, die uitgereikt werd in drie categorieën. De allerhoogste onderscheiding voor ‘Loopbaan’ was voor Dirk Vercammen. Hij begon 35 jaar geleden in Schoten als een van de allereerste milieuambtenaren in Vlaanderen. Intussen staat hij aan het hoofd van een negenkoppig team. “De award is een mooie bekroning voor mijn carrière”, glundert het Hoofd Milieudienst van de gemeente Schoten. “Ik werk met een fantastisch team. We staan dicht bij de beleidsmakers, waardoor we veel milieu- en klimaatplannen kunnen realiseren. Schoten is erg gevarieerd, van industrie tot bossen met een prachtige biodiversiteit. Ik sta ook dicht bij de mensen, zowel bij klagers als dames die bossen aanplanten. Dankzij die variatie en mijn motivatie wil ik tot aan mijn pensioen actief blijven bij het lokaal bestuur.”