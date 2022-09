Deuzeldmarkt is terug na zomerpauze: feestelijke heropening met optreden van Bavo en Lien

Antwerpen Meer dan half uur aanschui­ven richting Luik door defecte vrachtwa­gens in Borgerhout en Antwerpen-Oost

Zowel op de Antwerpse Ring richting Nederland ter hoogte van Borgerhout als op de E313 richting Luik in Antwerpen-Oost staat een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is op twee plaatsen versperd. Je schuift daardoor aan op de E17 vanaf Kruibeke en de E19 vanaf Wilrijk. De hinder zal nog enige tijd duren. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer dat van Gent naar Hasselt moet aan om via Brussel te rijden.

