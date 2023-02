Dankzij buurtvereniging weet gemeente wat inwoners vinden van verkeersmaatregelen in wijk Deuzeld

SchotenVanwege de werken voor de verbreding van het Albertkanaal is de Metropoolstraat in Schoten momenteel afgesloten, wat leidt tot extra verkeer doorheen Schotense wijk Deuzeld. Dat counterde de gemeente met tijdelijke verkeersmaatregelen. Wat zouden de omwonenden van die huidige verkeerssituatie vinden wanneer de Metropoolstraat weer open zou zijn? Daarnaar heeft buurtvereniging Straetjoenk gepeild. De resultaten zijn maandag overhandigd aan het gemeentebestuur.

De Vlaamse Waterweg maakt het Albertkanaal breder om grotere containerschepen richting de Antwerpse haven te kunnen laten varen, waarin ook de nieuwe Hoogmolenbrug kadert. Door die werkzaamheden is de Metropoolstraat afgesloten. Als reactie daarop heeft de gemeente Schoten vlak voor de start van het schooljaar 2022-2023 een resem tijdelijke verkeersmaatregelen doorgevoerd in wijk Deuzeld om de verkeersoverlast en het sluipverkeer in te perken. Op de Salvialei geldt enkelrichting tussen de Eduard de Backerstraat en de Boekenborglei met de Boekenborglei als toegestane richting. Op de Boekenborglei kan je tussen de Jozef Verhaegenstraat en de Deuzeldlaan enkel nog rijden in de richting van de Deuzeldlaan. De knip in de Jozef Cogelslei blijft behouden.

272 antwoorden

De meningen daarover heeft de buurtvereniging Straetjoenk uit wijk Deuzeld bevraagd bij de omwonenden. Daarbij moesten ze de huidige maatregelen beoordelen ervan uitgaand dat de Metropoolstraat weer open is. “We hebben 763 formulieren bedeeld. Daarvan was 35,65 procent - oftewel 272 antwoorden - geldig. Een goede respons”, vindt Eddy De Cauwsemaecker van Straetjoenk.

Voor permanent eenrichtingsverkeer op de Salvialei toonde 6 op 10 zich voorstander. “De meerderheid wil die enkelrichting zelfs uitbreiden”, klinkt het. Iets meer dan 7 op 10 is geen fan van de huidige enkelrichting op de Boekenborglei. En 8 op 10 respondenten is de knip in de Jozef Cogelslei liever kwijt dan rijk.

Quote Zonder een standpunt in te nemen hebben we de meningen willen registre­ren, zodat de beleidsma­kers een tool hebben van wat daar in de buurt leeft Eddy De Cauwsemaecker, Buurtvereniging Straetjoenk

De uitgebreidere resultaten met taartdiagrammen en commentaren door buurtbewoners heeft Straetjoenk gebundeld in een brochure. Dat zijn Eddy De Cauwsemaecker, Kris Hofkens en Herman Avonds maandagnamiddag gaan overhandigen aan burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en mobiliteitsschepen Iefke Hendrickx (N-VA). “Zonder een standpunt in te nemen hebben we de meningen willen registreren, zodat de beleidsmakers een tool hebben van wat daar in de buurt leeft”, aldus De Cauwsemaecker. “Het is een knap initiatief dat mensen cijfers voor ons verzamelen. Chapeau. Als ik de eerste resultaten zo hoor, denk ik wel dat het gemeentebestuur op dezelfde golflengte zit als de bewoners”, aldus De Veuster. “De vragen zijn heel objectief gesteld. Ik ga de resultaten met veel belangstelling lezen. Die komen ook ter sprake op de raadscommissie mobiliteit van 15 maart”, voegt Hendrickx nog toe.

Werken met veel impact op komst

Nog zeker tot en met deze zomer zullen de werken aan de Metropoolstraat duren en de getroffen maatregelen op wijk Deuzeld dus ook zeker gelden. Voor Schoten zal mobiliteit een uitdaging blijven. “We zullen moeten nadenken hoe we de verkeerscirculatie aanpakken wanneer het viaduct van Merksem tegen de grond gaat in functie van de Oosterweel-werken en binnenkort dan ook nog eens de werken aan de brug van Wijnegem beginnen”, besluit De Veuster.

De volledige resultaten van de enquête zijn weldra te vinden op www.straetjoenk.be.

