Crossfitclub roeit 1.100 euro bijeen voor Oekraïne

Schoten Jaar lang hinder door wegenwer­ken in Metropool­straat

Om de nieuwe Hoogmolenbrug tussen Schoten en Wijnegem aan te sluiten op de weg en door de werken ter verbreding van het Albertkanaal, is de Metropoolstraat in Schoten vanaf donderdag 7 april 2022 afgesloten voor doorgaand verkeer. Tot in het voorjaar van 2023 is de drukke baan enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer tussen de Straalstraat en de Korte Braamstraat.

4 april