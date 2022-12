Componeer eens een klassiek muziekstuk: Schotense cultuurdienst lanceert opvallende wedstrijd

Antwerpen-Zuid Uur filerijden op Antwerpse Ring naar Nederland na ongeval bij Antwerpen-Zuid

Er is een verkeersongeval gebeurd op de Ring rond Antwerpen, ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Richting Nederland zijn daardoor twee rijstroken versperd. Het is er 45 minuten aanschuiven vanop de E34 in Melsele en een uur op de E17 vanaf Haasdonk. Ook op de E19 vertraag je vanaf Kontich. Op de A12 is er hinder vanaf Wilrijk.

17:20