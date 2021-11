Claude (70) niet te spreken over service in woonzorgcentrum dat 2.400 euro per maand kost: “Telkens een uur wachten op hulp”

ANTWERPEN “Het shopping­cen­ter-ge­voel is verdwenen” Succesvol­le eerste dag voor ‘nieuwe Boeken­beurs’ LEES!

Het zijn grote schoenen om te vullen, het invullen van de verdwenen Boekenbeurs, voor het eerst in 87 jaar. Maar LEES! Het Boekenfestival waagt de sprong. Niet in vier maar in drie hallen ging ‘de nieuwe Boekenbeurs’ maandag van start in Antwerp Expo. “Dit is een eerste pocketeditie, volgend jaar gaan we naar vijf beurshallen met nóg meer beleving... én muziek.”

1 november