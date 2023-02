CD&V wil dat Schoten één euro per inwoner schenkt aan slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

De aardschokken hebben al ruim 20.000 mensenlevens geëist. Het aantal gewonden is al opgelopen tot meer dan 70.000. Aan alle families, vrienden en betrokkenen van de slachtoffers wil CD&V Schoten graag haar medeleven betuigen. “Dankzij Hello!Schoten heeft onze gemeente sterke banden met Turkije en zelfs met Syrië, dat in 2008 net voor de oorlog nog te gast was. In ons contact met hen ervaren we dat mensen nog in onzekerheid zijn over hun dierbaren of verdrietig nieuws hebben ontvangen. Ze zijn in onze gedachten”, aldus CD&V-gemeenteraadsleden Dieter Peeters, Erik Block en Erik Maes.

De aardbevingen hebben in Schoten volgens CD&V een golf van solidariteit teweeggebracht. De oppositiepartij vraagt aan het gemeentebestuur ook haar duit in het zakje te doen door 1 euro per inwoner te doneren aan de hulpverlening in Turkije en Syrië. Dat zou neerkomen op iets meer dan 34.000 euro. Daarnaast vraagt CD&V de gemeente Schoten op te roepen om hetzelfde initiatief te nemen.

Correct verlopen

De getroffen landen helpen vindt Schotens burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) van groot belang. Hij vroeg woensdag zelf in het parlement aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hoe Vlaanderen haar steun van 200.000 euro gaat besteden. Ook de gemeente Schoten wil nog actie ondernemen. “We zijn ermee bezig”, aldus d’Exelle. “De Hoge Raad voor Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling zal bekijken hoeveel we vanuit ons noodfonds zouden storten en aan welke organisaties. We willen toch even onderzoeken wat en hoe. En of er ook nog andere mogelijkheden zijn. Wellicht zullen we dan volgende week een beslissing nemen. Uiteraard leven we allemaal mee met het menselijk drama, maar de hulp moet op een correcte manier gebeuren.”

