CD ‘Voor Loes' wordt 10 april verdeeld tijdens afhaalmoment: “Enorm trots op het resultaat”

De 7-jarige Loes de Laat overleed in februari 2021 in een dramatisch verkeersongeval. Enkele maanden later besloot haar papa André, zelf een doorwinterd muzikant, om een muzikaal eerbetoon te brengen aan hun dochter en om eventueel andere mensen steun te bieden. Verschillende artiesten waaronder Marijn De Valck en Koen Wauters verleenden zelfs hun medewerking. Goed een jaar nadat de start werd gegeven, is de cd klaar. “Er waren onder meer wat problemen met grondstoffen waardoor er ook een lange wachtlijst ontstond”, zegt André de Laat. “Dan bleek dat ook nog eens een transportbedrijf uit Oekraïne instond voor het vervoer. Dus dat maakte het gezien de huidige situatie daar ook nog even spannend. Maar eind goed, al goed. We zijn enorm trots op het resultaat. Het is ook meer dan zomaar een cd geworden. Er zit ook een heel boekje bij met teksten en tekeningen.”