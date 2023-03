Campus Kajee behaalt meeste medailles op zwemwedstrijd tussen Schotense scholen

Mijntelco Fan van podcasts of muziek onderweg? Op dit dataver­bruik moet je rekenen (en dit zijn nu de voordelig­ste abonnemen­ten)

De podcast is razend populair. Het medium dankt dat voor een stuk aan het gemak waarmee je kan luisteren: in de auto, op de trein, tijdens het lopen… Het zijn momenten waarop je geen wifiverbinding hebt en dus mobiele data gebruikt. Maar hoeveel data verbruikt zo’n podcast nu eigenlijk en is jouw abonnement daarvoor geschikt? Mijntelco.be pluist het uit.