Butchery Jef opent ontbijtroom: “Aanschuiven aan vers bereid, bourgondisch buffet”

SchotenOntbijtliefhebbers krijgen er een gezellig adresje bij, want Butchery Jef opent vrijdag de deuren van ‘More By Butchery Jef’. In de ontbijtzaak achter de slagerij op de Paalstraat in Schoten kan je naar hartenlust genieten van een rijkelijk buffet. Het zaaltje is ook te huur voor allerhande evenementen en kleine feestjes.

De 30-jarige beenhouwer Jef Desender (30) is een ondernemer in hart en nieren. In 2019 opende hij samen met Elise De Schutter (32) slagerij ‘Butchery Jef’ op de Tulpenlaan in de Schotense wijk Bloemendaal. Een tweede winkel volgde in april 2021. Toen opende het koppel uit Lier op de Paalstraat vlak bij het Marktplein een slagerswinkel, die overvloeit in de brood- en banketbakkerij Co-Pains.

Dat duoverhaal is tot stand gekomen in de voormalige bakkerij-bistro De Keersmaeker. In de ruimte achter de slagerij ‘Butchery Jef’ stonden vroeger de broodovens. De roetresten op het plafond herinneren daar nog aan. Die karaktervolle plek wilden Elise en Jef niet langer leeg laten staan. Ze hebben die omgetoverd tot een sfeervolle ontbijtzaak genaamd ‘More By Butchery Jef’, wat verwijst naar het tweede deel van ‘Butchery Jef: Meat and More’. Binnen kunnen zo’n dertig gasten zitten. Wanneer het beter weer wordt, kan er ook nog ongeveer vijftien man plaatsnemen in de buitenpatio. “Als echte foodies hebben wij zelf graag een rustige plek om te eten. Daarom houden we het bewust kleinschalig en gezellig”, vertellen Elise en Jef.

Luxebuffet

Bij ‘More By Butchery Jef’ gaan ontbijten zal na reservatie kunnen op vrijdagmorgen, zaterdagmorgen en zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. Binnenkomen kan nog tot en met 10.30 uur. Terwijl Jef zich ontfermt over het ontbijt zelf, ontvangt Elise de gasten. “Je schuift aan bij een klassiek uitgebreid buffet: roerei, kaas, gebakken pensen, macarons, roomsoesjes, red velvet cake... We zorgen voor een bourgondisch buffet, dat we helemaal zelf vers bereiden. Kinderen betalen 15 euro, terwijl de prijs voor volwassenen 28 euro betaalt. De luxevorm kost 34 euro. Dan krijg je een glaasje prosecco en diverse exclusieve zoetigheden aan tafel gebracht als extraatjes.”

Het royale assortiment werd zondag al gesmaakt door familie en vrienden op de try-out. De allereerste klanten komen vrijdagmorgen smullen. De belangstelling is groot. “Heel wat klanten zijn benieuwd ernaar als ze in de slagerij staan. Ze willen even een kijkje nemen naar onze ‘verborgen parel’. We zijn dit weekend bijna volledig volgeboekt.”

Van familiebarbecue tot vergadering met broodjeslunch

Doorheen de week is het zaaltje ook te huur. “Als we in het verleden de barbecue voor 25 à 30 man van catering voorzagen, kregen we wel eens de vraag of we een plek kenden waar de familie dat kon organiseren. Dat kan voortaan hier. Evenementen en feestjes met een beperkt gezelschap zijn ook mogelijk, waarvoor wij dan de catering voorzien. Of vergaderingen met broodjeslunch kunnen eveneens, net als koffietafels.”

